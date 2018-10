ПРЕДВИБЕРАНКОВА АНАТОМИЯ: Кадзи нам рушела  култура?

През даскельо децениї активней роботи у култури, стретала сом ше зоз велїма проблемами, виволанями алє и дилемами. Кед би волонтерска робота, за мнє нє була привилеґия, давно бим дзвигла руки од шицкого. Робиц тото цо любиш, а кед ше то дакому и пачи, и кед зоз власним трудом и трудом людзох коло себе цошка посцигнуте, ту нєт бешеди о заробку, постої лєм особна сатисфакция. И нє бануєм!

Твориц и кед нє маш зоз чим – нє такой таки проблем. Бриґа кед нєт зоз ким.

А кед, обще спатрено, предлужиме зоз потерашню праксу, вец будземе у озбильним проблему. Мушиме пририхтовац подросток у шицких сеґментох култури. Нєминовне же ше ґенерациї зменюю, а так и треба, бо нашо КУД-а треба же би младим були одскочна деска, и там дзе ше найду у стреднєй школи, приходза порихтани предлужиц роботу. И шпиваче, танцоше, рецитаторе, ґлумци, шицки треба же би наиходзели на нащезар отворени дзвери. Ту думам на Руски Керестур и Нови Сад. Лєм злога и витирвала робота допоможе розвиваню и пестованю нашей рускей, як традициї так и култури.

Зоз одушевийом слухам младих и талантованих людзох, хтори знаю и сцу твориц у култури, так як ше то нєшка у 21. вику роби. На мобилни телефон знїмаю крочаї и музику, та вежбаю на другим краю швета. Розвагу нєшка млади видза у шицким. Любя пойсц и на концерти, алє и на нашо манифестациї, фестивали, литературни вечари, подобово колониї …

Правда, хиби иновативносц. Идейно „подримани“ нє треба же би обдумовали програми. Нє шмеме себе вецей дошлєбодзиц, припатрац ше на репризи репризованих репризох! Хто потамадз сцигол – далєй нєт! Мушиме створиц и оможлївиц у култури презентовац нови и сучасни идеї, а преткани зоз традицийнима. Майме довирия до младих – знаю то вони.

Кед нашо предки змогли моци, позберали, зачували и нам на дарунок дали драгоцини скарб, тельо прекрасни народни шпиванки, тельо народни приповедки, прозу, поезию, телю документацию зоз театралного живота Руснацох, малюнки, нотни записи, облєчиво, … ми тото богатство мушиме нєощербене придац нашим дзецом, а нашо дзеци своїм.

Вше ше грало и шпивало, танцовало, рецитовало, мальовало, писало, дакус менєй ше можебуц ґлумело – алє и надалєй мушиме барз мерковац же бизме од широкей лепези нашей култури нїч нє занягали. Чувайме кажде нашо руске слово зоз прешлосци як драгоцину перлу, бо пошвидко анї сами нє будземе знац цо значи. Хаснуйме нашо слова перше у доме, а вец од предшколских установох, та по студиї. То нашо – муши нам буц найкрасше, найблїзше и наймилше, праве прето же є окремне. И то култура.

У местох дзе жию Руснаци – кажде, та и найменше културне здруженє, заслужує респект и єднаки третман и потримовку од Националного совиту, односно його Одбору за културу. Привилеґованих нє шме буц. Кажде место по дачим специфичне и окремне – а руске.

Прето, у новим зволаню Националного совиту Руснацох, кед же нє вше предсидатель, вец голєм предсидатель Одбору за културу, треба же би нащивйовал места дзе жию Руснаци, нє лєм кед даяка манифестация, алє побешедовац, вислухац и потримац аматерох, ентузиястох, дїячох у култури. Лєм зоз розгварку можеме ришовац проблеми и то на самим початку, а нє чекац най ше нагромадза. Нє вельо то кошта – лєм треба сцец.

Руснаци вєдно треба же би чесно и вредно робели и творели, алє и же би були порихтани витирвац у своїх намирох, за лєпшу и красшу будучносц.

