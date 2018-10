Означени Дзень ошлєбодзеня Коцура

КОЦУР – Пияток, 19. октобра, з кладзеньом венцох на памятнїк погинутим борцом на площи опрез Основней школи „Братство єдинство”, Месна орґанизация Здруженя борцох НОВ у Коцуре означела Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни и указала чесц погинутим борцом, як у Другей шветовей войни, так и у войнох дзеведзешатих рокох.

З тей нагоди отримана и кратка програма, а святочносц зоз своїм присуством возвелїчали посланїца у Скупштини АП Войводини и член Комунистичней партиї Йованка Чолак и ґенерал Милан Дьошан.

Присутних привитала предсидателька Месней орґанизациї здруженя борцох НОВ, Мария Дудаш Фейса, а потим венци положели представителє Општини Вербас, на чолє з предсидательом Општини Вербас Миланом Ґлушцом, представителє Месней заєднїци Коцур, Општинскей орґанизациї СУБНОВ-а Вербас, коцурска орґанизация СУБНОВ-а, ОШ „Братство єдинство” Коцур, представителє КУМ-а, политичних странкох, коцурских КУД-ох „Жатва” и „Завичайне врело”, Активу женох и пензионерох.

Окрем минути цихосци, пречитани и мена погинутих борцох, а як знак здогадованя на нїх оглашела ше и сирена. Мария Горняк и Милан Добровольски Ранчер пречитали даскельо писнї, а у програми з рецитациями участвовали и школяре ОШ „Братство єдинство” Катарина Недич и Катарина Ґайдош, котрих пририхтала професорка руского язику Снежана Шанта.

На памятнїку у центре Коцура виписани мена 55 борцох котри страдали у Другей шветовей войни, як и три мена борцох котри страдали у войнових зраженьох у бувшей Югославиї од 1991. по 1999. рок.

