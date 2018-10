Министер Дьордєвич нащивел Кулу

КУЛА – Министер за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня пияток, 19. октобра, пребувал у кулскей општини и нащивел Центер за социялну роботу и Дом за старих и пензионерох Кула.

Як пише кулска „Ку медия” у розгварки з директорками тих установох – Ґордану Вакула и Сандру Бабич, министер ше упознал зоз ситуацию и функционованьом Центру и Дому, як и з їх потребами у будуцей роботи.

Министер бул задовольни з їх функционованьом и обецал же ше Министерство потрудзи злєпшац условия роботи, звекшац плаци занятим, и обезпечиц нови роботни места за котрима єст потреби у обидвох Установох.

