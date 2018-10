Всоботу положени венєц ґу памятнїки борцом НОВ

РУСКИ КЕРЕСТУР – З покладаньом венцу на памятнїк погинутим борцом НОВ у центре Руского Керестура всоботу, 20. октобра, означени Дзень ошлєбодзеня валалу у Другей шветовей войни – 20. октобер 1944. року.

Почесц погинутим борцом присутни дали и з минуту цихосци, а з тей нагоди поведзене же у ошлєбодзеню Югославиї од фашизму, односно у Другей шветовей войни, з Керестура участвовали 356-еро борци, а 53-йо погинули.

На тот завод предсидатель Месного одбору Здруженя борцох Дюра Папуґа надпомнул же ше каждого року зменшує число присутних на тим збуваню, алє же вшелїяк нє треба забуц на борцох котри дали свой живот за ошлєбодзенє.

Кладзенє венцу орґанизовал Месни одбор Здруженя борцох НОВ у сотруднїцтве з Месну заєднїцу Руски Керестур.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)