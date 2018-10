Дзецом указана значносц демократскей култури

ДЮРДЬОВ – Пияток, 19. октобра, у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, у двогодзиновей програми котра ше у исти час отримовала на петнац местох у ОШ – у учальньох, спортскей сали, школским дворе и зборнїци, означени Дзень демократскей култури.

Школяре медзисобно учели о значносци демократскей култури. Єдни другим презентовали рижни активносци, а о своєй роботи бешедовали госци – представителє Дому за психично хори особи зоз Чуроґу, Центра за социялну защиту зоз Жаблю, Азилу за животинї з Дюрдьова и други.

Дзеци, дзекуюци розличним роботньом и мултимедиялним презетнацийом, гуторели о значносци интеркултуралносци, антидискриминациї и толеранциї без огляду на розличносц у було котрим цмислу. На роботньох презентована розличносц и на других язикох, вецей народни єдла и облєчиво Сербох, Ромох, Анґлийцох и Руснацох.

Дзень демократскей култури означени у рамикох проєкта „Даванє пориву демократскей култури у школох“, а реализовани є у вецей ОШ у Сербиї дзекуюци Министерству просвити, науки и технолоґийоного розвою и потримовки релевантних партнерох. Програму орґанизовал школски колектив, а финансовала го Европска уния и Совит Европи дзекуюци заєднїцкей програми Совита Европи и „Horizontal Facility“ за Заходну Европу и Турску.

