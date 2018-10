РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох турнеї по цалей кулскей општини, и пред дзецинску публику у Руским Керестуре будзе одбавена гумористична представа – наступ кловна Педьолину.

Наступ почнє на 13 годзин у Велькей сали Дому култури, а уход шлєбодни за шицких.

Проєкт ше реализує под покровительством Општинскей управи Кула.

