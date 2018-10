Видрукована „Дуга над Дунайом” Михала Рамача

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишла нова кнїжка поезиї Михала Рамача „Дуга над Дунайом”. То збирка писньох о фундаменталних животних и моралних вредносцох з хторима каждодньово жиєме у намаганю прежиц и витвориц свойо задумки и представи о можлївим особним щесцу, гутори др Яков Кишюгас, рецензент кнїжки.

Михал Рамач народзени 1951. року у Руским Керестуре. Класичну ґимназию закончел у Риме, дипломовал историю на Филозофским факултету у Новим Садзе. Робел як новинар у „Руским слове” и „Дневнику”. Бул главни редактор новинох „Наша борба” и „Данас” у Беоґрадзе, и „Войводина” у Новим Садзе, дописователь Радия „Шлєбодна Европа”, сотруднїк вецей сербских и иножемних новинох.

Обявел кнїжки писньох „Либрето за єдно лєто” (1974), Шитар (1982), „Сказка о гушлярови и гушлї” (1986, преложена на сербски, мадярски, словацки и румунски), „Рапух медзи гвиздами” (1988, преложена на ґрузийски), „Чукундїдов ошмих” (2003), „Повист о Данилови и Феркови и Ґаброви” (2008). Преложел на руски и з руского на сербски понад 30 кнїжки. Автор сценарийох за дзевец сериї на ТВ Нови Сад.

По сербски обявел кнїжки есейох „Повист о початку конца” (2002), „З гевтого боку снох” (2003), „Шести октобер” (2008), „Дунайска рапсодия” и „Воланє ясних видоглядох” (2018).

Вєдно з братом Янком преложел на руски язик Библию.

Жиє у Петроварадинє.

Кнїжку „Дуга над Дунайом” мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Дописовательству „Руского слова” Руским Керестуре, як и прейґ наших заступнїкох по наших местох и на нашим сайту.

