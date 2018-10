На штварток на Сайме будзе промоция наших кнїжкох

БЕОҐРАД – На тогорочним Сайме кнїжкох у Беоґрадзе, котри тирва од 21. по 28. октобер, свойо нови штири кнїжки представи и НВУ „Руске слово”.

Промоциї кнїжкох нашей Установи заказани за штварток, 25. октобра на 11 годзин, на платоу „Бранко Милькович”. Там буду представени кнїжки поезиї Михала Рамача „Дуга над Дунайом”, Якима Чапка „Церень спод нохца”, Тамари Хрин Рончевич „Капка на концу нохца” и кнїжка приповедкох Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти и редактор.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)