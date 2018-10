Путуюца мултимедиялна и мултикултурна вистава отворена у Новим Садзе

НОВИ САД – У просторийох Едьшеґ замку у Новим Садзе пондзелок, 22. октобра, отворена путуюца мултимедиялна и мултикултурална вистава „Зоз малюнком вєдно”, зоз котру штири заводи за културу – Словацох, Горватох Руснацох и Румунох, преславюю децению иснованя и роботи, як и Завод за културу войводянских Мадярох, хтори иснує уж 12 роки.

Виставу отворела Ивана Бороя, помоцнїца покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, хтора визначела же барз важне медзисобне почитованє, сотруднїцтво и єдинство, бо и назва замку дзе ше вистава находзи – Едьшеґ – значи єдинство. Мисия и задача каждого заводу през тоти дзешец роки була чуванє националного идентитету и националней култури, а тото вшелїяк видно и през заєднїцку виставу „Зоз малюнком вєдно”.

Кустоскиня вистави Нела Тонкович за виставу гвари же ше Заводи представели зоз сучасну уметносцу, цо викрок зоз дотерашнєй пракси. На вистави участвую шесцеро уметнїки розличней старосци и кариєри (од тих цо лєм починаю свою уметнїцку драгу, по тих уж афирмованих) хтори ше представели зоз розличнима роботами. Роботи настали през комбиновану технїку, фотоґрафию, литоґрафию, бабкох хтори ше хаснує у стоп-моушн анимованю, скулптури – цо по словох кустоскинї Тонковичовей указує на шлєбоду виражованя и окремносц идейох. Руснацох з уметнїцкима роботами представел Дарян Гарди.

Шицки директоре меншинских заводох за културу привитали присутних на своїм мацеринским язику, а спред нашого Заводу госцох привитала директорка Анамария Ранкович. Отверанє вистави музично прикрашел трио „Сербослов” у хторим грал и наш музичар Мирослав Пап.

Вистава „Зоз малюнком вєдно” будзе отворена по конєц октобра, после чого ше селї до Зренїнину (21. новембра) и до Сенти (5. децембра).

