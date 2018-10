И у Вербаше означени Дзень ошлєбодзеня и Дзень општини

ВЕРБАС – Всоботу, 20. октобра, у Вербаше вєдно означени Дзень ошлєбодзеня и Дзень општини Вербас, а з тей нагоди венци на памятнїки покладли предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш и заменїца предсидателя општини Миляна Штулич.

Попри нїх, указац чесц пришли и предсидатель Южнобачкого управного округу Милан Новакович, перши секретар Амбасади України у Сербиї Александар Роґожнїков, представителє покраїнскей орґанизациї и локалних орґанизацийох СУБНОР-у, Здруженя сербско-русийского приятельства „Род”, Националного совиту Чарногорцох, делеґациї политичних партийох и други.

Присутних з тей нагоди поздравели и о историйних фактох у побиди процив фашизму гуторели предсидатель Општини Милан Ґлушац, предсидатель ПО СУБНОР-у Светомир Атанацкович и предсидатель ОО СУБНОР-у Велько Милович.

Того дня на централней площи отримани и уж традицийни Фестивал меду, а святочна схадзка Скупштини општини отримана вечар у биоскопе „Югославия” и на нєй додзелєни Октобарски награди за тот рок.

Того року Награду Општини Вербас достали анестезиолоґ дохтор Вида Волич Зунданович, гирурґ дохтор Небойша Перич, преславени рукометаш, шветови и олимпийски шампион Йован Елезович и проф. др Радован Пеянович, порядни професор Польопривредного факултету у Новим Садзе.

Награду достал и Фестивал поезиї младих, як орґанизация, а приял ю секретар Фестивалу Бранислав Зубович.

