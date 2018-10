Нововинчаним малженским паром даруєме предплату на „Руске слово”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” тих дньох порушало акцию з хтору жада позазберовац нововинчани малженски пари коло руских виданьох, а насампред новинох „Руске слово”.

У тей акциї наша Установа дарує рочну предплату новинох „Руске слово” малженским паром на териториї Републики Сербиї, котри ше побрали после 1. септембра 2018. року. Рочна предплата важи єден рок, починаюци од датума прияви.

Хто жада участвовац у акциї треба же би на имейл адресу rsfin@eunet.rs послал єдну фотоґрафию зоз свадзби и адресу дзе треба же бизме вам посилали кажди тидзень новини.

