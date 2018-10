Интересантне понукнуце на „Дньох бундави”

КУЛА – Прешлей соботи у Кули отримана штварта по шоре манифестация пошвецена здравей поживи и здравому костираню – „Днї бундави”, котру орґанизує Здруженє женох „Еко Кула” и Туристична орґанизация Општини Кула.

Манифестацию отворела предсидателька Скупштини општини Тат’яна Квасни, а числени нащивителє мали нагоду поопатрац, покоштовац и купиц рижнородни продукти зоз бундави, як и други продукти котри маю прикмету здравей поживи.

За наймладших були орґанизовани роботнї дзе могло правиц бундави зоз пластелину, як и рисовац на тему бундави.

Спомнута манифестация уж традицийно злучує малих приватних поднїмательох, односно фамелийни ґаздовства чия основна дїялносц продукция здравей поживи, зоз Туристичну орґанизацию Општини Кула, а шицко зоз цильом промовованя цалей општини.

Фестивалу потримала и локална самоуправа.

