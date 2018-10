И у Дюрдьове означени Дзень ошлєбодзеня

ДЮРДЬОВ – Вчера, 23. октобра, з минуту цихосци почало означованє на Дзень ошлєбодзеня Дюрдьова.

Присутних опрез памятнїка погинутим борцом у Другей шветовей войни у парку у центра валала Светозар Злоколица, предсидатель СУБНОР зоз Жаблю, здогаднул на нємили случованя у войни, о статистики и подїйох у дньох ошлєбодзеня Дюрдьова. Присутни були почитователє того шмелого руху, родзина и найблїзши, як и представителє локалней власци. На памятнїк венци положели представителє СУБНОР-у, локалней власци и предсатвителє Месней заєднїци, а потим було друженє у просторийох МЗ Дюрдьов.

На вчерайши дзень ошлєбодзени и Ґосподїнци, та подобна подїя орґанизована и опрез памятнїка котри ше находзи опрез валаскей ОШ у валалским парку.

