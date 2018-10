Значни одлуки на схадзки Општинскей ради

ШИД – Општинска рада (0Р) на схадзки отриманей вовторок, 23. октобра, розпатрела Предлог вименкох Статута општини на хтори позитивне думанє дало Министерство за державну управу и локалну самоуправу, а нєодлуга будзе и пред одборнїками Скупштини општини.

Як новинаром на конференциї гварел Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општинскей ради, мандат Дочасових целох у месних заєднїцох предлужени за ище шейсц мешаци по виберанки за нови совити МЗ.

ОР предложела же би нови поверенїк за вибеженцох и миґрациї бул Деян Коїч, член ОР, потим потримане снованє Општинского совиту за родичох школских дзецох, а ОР розподзелєла и средства хтори за потреби спорту и здруженя гражданох.

Семенович гварел и же закончени водовод за Бикич и Привину Главу и же у цеку його випитованє, а нависцел и першу ґринфилд инвестицию у индустрийней зони при Адашевцох хтора ше ище инфраструктурно ушорює.

По його словох, у сотруднїцтве зоз єдну нєвладову орґанизацию, нєодлуга буду заменєни облаки на школским будинку у Бикичу.

Семенович сообщел и же на подручу општини у прилапююцих центрох єст 850 миґрантох и ище коло 200 звонка центрох, односно нєреґистровани особи.

