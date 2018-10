И Завод за културу ВР свойо виданя представи на Сайме кнїжкох

БЕОҐРАД – На тогорочним Сайме кнїжкох у Беоґрадзе Завод за културу войводянских Руснацох (ВР) свойо виданя представи на штварок, 25. октобра, од 10 до 10,50 годзин на платоу „Бранко Милькович”.

Завод представи Зборнїк роботох зоз трецей рускей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох, Моноґрафию „Руснаци у Суботици”, Мастер роботу „Литературно-историйни дискурс драмского додатку часописа ’Шветлосц’ у периодзе од 1952-2010. рок’” авторки Александри Лендєр и Словнїк руского народного язика, I и II том.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)