На соботу будзе Стретнуце поетох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 27. октобра, будзе орґанизоване Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре. Стретнуце почнє на 18 годзин у просторийох Месней заєднїци у будинку Спортскей гали, а орґанизатор Месни одбор РМ.

З програму предвидзене же буду участвовац коло 15 поетове, литературни и музични творителє РМ зоз шицких месних, городского и реґионалного одбору, зоз Руского Керестура, Кули, Коцура, Вербасу, Нового Саду, Шиду и других местох.

