Интерактивна представа „Педьолино” одушевела дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому кулутури вчера виведзена интерактивна представа „Педьолино”, у хторей участвую и дзеци з публики з талантованим уметнїком Предраґом Вуковичом Педьолином, хтора нашмеяла и одушевала наймладшу публику керестурских основношколцох нїзших класох.

Представа ма и едукативни циль — прейґ приповедки з познатих дзецинских сказкох и познатих дзецинских шпиванкох, подзвигнуц свидомосц дзецох о любови, приятельстве и борби процив насилства.

Представа ше од пондзелку по стреду виводзи у шицких местох Општини Кула, а у орґанизациї Туристичней орґанизациї (ТО) Општини. Директор ТО Владимир Станкович з тей нагоди подзековал Дому култури и Иґорови Фейдийови же у Керестуре помогли у орґанизациї и визначел же ТО у новембру пририхтує ище єдну дзецинску представу.

