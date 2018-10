Нєшка на Сайму буду представени руски виданя

БЕОҐРАД – На тогорочним Сайме кнїжкох у Беоґрадзе, котри тирва од 21. по 28. октобер, нєшка свойо виданя на платоу „Бранко Милькович” представя НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Завод на 10,50 годзин представи Зборнїк роботох зоз трецей рускей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох, Моноґрафию „Руснаци у Суботици”, Мастер роботу „Литературно-историйни дискурс драмского додатку часописа ’Шветлосц’ у периодзе од 1952-2010. рок’” авторки Александри Лендєр и Словнїк руского народного язика, I и II том.

На 11 годзин наша установи представи штири виданя – кнїжки поезиї Михала Рамача „Дуга над Дунайом”, Якима Чапка „Церень спод нохца”, Тамари Хрин Рончевич „Капка на концу нохца” и кнїжка приповедкох Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти и редактор.

