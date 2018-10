На нєдзелю кирбаї у Орахове, першираз у Суботици

СУБОТИЦА/НОВЕ ОРАХОВО – На нєдзелю, 28. октобра, на швето Христа Царя у нашей парохиї у Суботици першираз будзе преславени Кирбай (Слава, Проштенє).

Кирбайска Служба Божа будзе у Францисканскей церкви/каплїци на 16,30 годзин. Суботицку парохию обслугую священїки з Руского Керестура, та буду служиц и Кирбайску Литурґию, а поволани шицки Суботичанє и їх госци.

Истей нєдзелї, 28. октобра, будзе Кирбай и у грекокатолїцкей парохиї у Новим Орахове дзе парох о. Владислав Рац, источашнє и парох у Коцуре. Кирбайска Служба Божа будзе на 14 годзин.

