У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Перша часц емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена 10-рочнїци снованя Заводу за културу войводянских Руснацох, а друга подоби и творчосци нашого значного писателя, публицисти и културного дїяча Дюри Латяка.

На концу емисиї будзе найновши „Пулс младих” хтори пририхтую новинаре меншинских редакцийох РТВ.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

