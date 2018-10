Утвердзени програми „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна манифестация „Костельниковей єшенї” утвердзена вчера вечар на схадзки Орґанизацийного одбору, а програми буду отримани през два викенди, од 9. – 17. новембер.

Концепция манифестациї, як за Рутенпрес гварел предсидатель Орґанизацийного одбору Микола Шанта, стандардна и на нєй предвидзени промоциї найновших литературних дїлох наших писательох хтори видало НВУ „Руске слово”. Промоциї кнїжкох и стретнуце зоз писателями буду у Школох 9. октобра у Руским Керестуре, а 15. новембра у Коцуре.

Промоция нових кнїжкох будзе и за старшу публику тиж 9. октобра у ресторану „Червена ружа”, а традицийне Стретнуце рецитаторох будзе 10. новембра у Кули у Школи „Петефи бриґада”.

У Коцуре 10. новембра у Етно-клубу „Одняте од забуца” будзе Подобова вистава и и литературно-музични вечар „На чесц Костельникови”.

Други викенд, 17. новембра резервовани за литературни вечар у Дюрдьове у КУД „Тарас Шевченко”, а у Руским Керестуре у Доме култури исти вечар будзе Мултимедиялнa програма младих „Дньовка” и вистава фотоґрафийох.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)