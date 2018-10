У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец трецим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пошвецена наиходзацим виберанком, а рубрика „Нашо места”, медзи иншим, пише о тим як означени Дзень ошлєбодзеня од фашизма у Руским Керестуре, Коцуре, Вербаше и Дюрдьове.

О неґативним тренду спальованя сцернянки пише „Економия”, док „Култура и просвита” зазначела пририхтованє документарней телевизийней емисиї о о. Йованови Храниловичови, як и о путуюцей милтумедиялней вистави „Зоз слику вєдно” у Замку Едьшеґ, з котру меншински заводи за културу означую 10-рочнїцу роботи.

„Людзе, роки, живот” читачом понукаю другу часц драгопису по Нємецкей, а „Духовни живот” пише о початку роботи медзивладических судох.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, пририхтани и звити о „Чукияди” и турниру у одбойки у рамикох Спортских бавискох „Япа Баков”, а окреме о вельким успиху бодибилдерки Илони Зарубица.

Як додаток у тим чишлє вишло „Руске словечко” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

