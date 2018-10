КОЦУР – Нєшка, 25. октобра, з нагоди Мешаца старих, рочне друженє старих тераз будзе отримане у Коцуре.

Коцурски парохиялни Каритас орґанизує друженє старих особох на котрим, окрем Коцурцох, буду и госци зоз Руского Керестура, Кули и Нового Саду.

Рочне стретнуце старих особох, котре ше каждого року орґанизує у другим месце, у Коцуре почнє на 14 и будзе тирвац по 17 годзин, а за присутних орґанизована музика и пригодна програма.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)