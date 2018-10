НОВИ САД – Орґанизатор „Маскованя”, Руски културни центер, поволує шицких заинтересованих же би нєшка пришли на друженє.

„Маскованє” почина на 20 годзин, а дзвери РКЦ-у у Йована Суботича ч. 8, шицким отворени.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)