Обявена кнїжка поезиї Тамари Хрин Рончевич

НОВИ САД – Тих дньох видрукована кнїжка поетеси Тамари Хрин Рончевич „Капка на концу нохца” єй треца по шоре.

Вона єдна од авторох хтори ше у рускей литератури зявели после дватисячитого року, авторка хтора одлично репрезентовала и представела руску литературу и звонка нашого язика.

Тамара Хрин Рончевич народзена 16. марца 1987. року у Вербаше. Занята є як доцент на Департману за хемию, биохемию и защиту животного штредку Природно-математичного факултету у Новим Садзе, на котрим докторовала Методику настави хемиї 2015. року.

Потераз достала вецей похвали и награди за поезию на медзинародних фестивалох поезиї младих у орґанизациї Сцени шицких креативних у Новим Садзе. Финалиста є Фестивалу поезиї младих у Вербаше и Княжевцу (2012. и 2013). Лауреат є Фестивалу поезиї младих у Вербаше (2014), при чим єй як побиднїкови фестивалу друкована кнїжка поезиї 2015. року. Поезия єй заступена у часописох Кнїжевне новине, Траґ, Бденє, Шветлосц.

Обявела два збирки поезиї, од котрих збирка Колїба страху (Нови Сад, 2012) друкована на руским язику, а збирка Седма фарба нєба/Седма боја неба (Вербас, 2015) на сербским язику. Єдна є з авторкох кнїжки поезиї 9 риби (Нови Сад, 2006), а заступена є и у Антолоґиї поезиї Дзеци зоз урбаного гумна (Нови Сад, 2010).

Кнїжку „Капка на концу нохца” мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Дописовательству „Руского слова” у Руским Керестуре, як и прейґ наших заступнїкох по наших местох и на нашим сайту.

