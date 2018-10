Одредзени виберацки места у општини Шид

ШИД – На виберанкох за национални совити националних меншинох, хтори буду отримани 4. новембра, у општини Шид одредзени седем виберацки места.

У Шидзе ше будзе гласац у Червеним крижу (Цара Лазара 10) и у Месней заєднїци (Карадьордєва 85).

У Бачинцох у ОШ „Бранко Радичевич“ буду гласац жителє Бачинцох и Куковцох, а у Бикичу гласацке место будзе у ОШ „Сримски фронт“ за гласачох з Бикичу, Беркасова, Моловину, Привиней Глави и Соту.

У Ердевику ше будзе гласац у Месней заєднїци (Площа младих 1), у Бинґули ше будзе гласац у Месней заєднїци (Стевана Шарца 1) и у Люби тиж у Месней заєднїци (Войводянска 33).

Гласаче хтори уписани до Окремного виберацкого списку достали и писмени обвисценя о дню и месце на хторим гласаю.

