Од нєшка по нєдзелю Завод слави 10. родзени дзень

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох того викенду од нєшка, 26. по 28. октобер, орґанизує рижнородни програми за шицки возрости, преславююци 10-рочнїцу иснованя и роботи.

Нєшка 26. октобра, програма почнє на 17 годзин кед на двогодзиновим округлим столє будзе бешеди на тему „Репертоарни зборнїк за руски хори”, а такой потим, на 20 годзин, буду приказовани видео-знїмки о проєктох Заводу.

За соботу запланована роботня за дзеци и мала екскурзия до Едьшеґ замку од 12 до 14 годзин. Єдногодзинова психолоґийна роботня „(Нє)щешлїва сом” на тему депресиї и проєкция видео роботи „I am happy” Юлиї Неджинскей зоз Польскей будзе ше одвивац до 16 годзин. За тот дзень предвидзени и округли стол о двоязичносци при Руснацох (17–19 годзин), а од 20 годзин будзе интересантне и популарне бависко за младих – escape game по руски „Сцекнї зоз Заводу”.

За нєдзелю тиж предвидзени роботнї за дзеци – „Ла линеа”, од 12–14 годзин, а потим ушлїдзи презентация фуяри и представянє нового албума Саши Палєнкаша, од 15–16 годзин. Остатня часц програми будзе у духу театра, та на 17 годзин почнє округли стол „Перспектива театралного живота Руснацох”, а на 20 годзин будзе камерне виводзенє представи „Жени” Дому култури Руски Керестур, у режиї Владимира Надя Ачима.

