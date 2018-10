Дзецинска програма у Доме за старих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколска ґрупа дзецох „Печарка” з керестурскей дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” у Кули, вчера нащивела старих бивательох керестурского оддзелєня Дому за старих и пензионерох Кула.

Нащива витворена з нагоди Мешаца старих, та 29-еро дзеци з виховательку Оленку Русковски коло 10 бивательом дому виведли кратку програмку у хторей шпивали и рецитовали. Ґу тому, дзеци и стари бешедовали на тему здравей поживи.

На концу дзеци старим подаровали по яблуко и смоки, а и їх домашнї тиж почасцели.

На програми, попри занятих у керестурским оддзелєню, були и представителє Дому з Кули.

