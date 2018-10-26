Нови виданя по руски представени публики на Сайме кнїжкох

БЕОҐРАД – На тогорочним 63. Медзинародним беоґрадским сайме кнїжкох штварток, 25. октобра, на платоу „Бранко Милькович” промоцию своїх виданьох отримали НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Промоция нових виданьох НВУ „Руске слово” отримана на 11 годзин, а представени кнїжки поезиї Михала Рамача „Дуга над Дунайом”, Якима Чапка „Церень спод нохца”, Тамари Хрин Рончевич „Капка на концу нохца” и кнїжка приповедкох Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”. О кнїжкох бешедовали рецензенти и редактор, др Дюра Гарди, Микола Шанта, Олена Планчак-Сакач и Ирина Гарди Ковачевич.

Завод за културу войводянских Руснацох од 10 годзин, представел Зборнїк роботох зоз трецей рускей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох, Моноґрафию „Руснаци у Суботици”, Мастер роботу „Литературно-историйни дискурс драмского додатку часописа ’Шветлосц’ у периодзе од 1952-2010. рок’” авторки Александри Лендєр и Словнїк руского народного язика, I и II том. О виданьох бешедовали мср Сашо Сабадош и мр Гелена Медєши.

На штанду Амбасади України од 16 годзин представене виданє „Сучасна українска драма”, а о тей кнїжки бешедовали поетеса, драматурґ, културолоґ Неда Неждана и пририхтоваче др Людмила Попович, Микола Шанта, а виривки зоз кнїжки читала ґлумица Хана Слимович.

Саям кнїжкох у Беоґрадзе, почал 21. и тирва по 28. октобер.

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