У Вербаше представена лїстина „Руснаци вєдно”

ВЕРБАС – Вчера, 25. октобра, у Червеней сали Центру за физичну културу „Драґо Йовович” представена лїстина „Руснаци вєдно” хтора ше на виберанкох за Национални совит рускей националней меншини на виберацким списку будзе находзиц под числом 1.

Присутним ше з тей нагоди представела векша часц кандидатох з тей лїстина, а медзи нїма Борислав Сакач, Йоаким Рац Мими, Мартица Тамаш, Микола Кухар, Михайло Киш, Миломир Шайтош, Марина Джуджар, Михайло Пашо, Иґор Фейди, Владимир Олєяр и Аранка Медєши.

Представянє лїстини на хторей вкупно 19 кандидати нащивели госци зоз Вербасу и Коцура, а под час представяня могло ше чуц же ше кандидати буду закладац же би Национални совит у новим зволаню цо лєпше робел, же би людзе од того мали цо вецей хасну, а окреме же би ше зачувало язик, културу, образованє и службене хаснованє язика и писма.

