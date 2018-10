Пол милиона гражданох годни гласац

На виберанкох за Национални совит Руснацох, гласац годни 7 911 особи, кельо по 19. октобер було уписаних до Окремного виберацкого списку. На прешлих виберанкох 2014. року, гласацке право мали 8 270 гражданє.

Републичне Министерство державней управи и локалней самоуправи пияток, 19. октобра обявело Ришенє о заключеню Окремного виберацкого списку националних меншинох, по хторим право гласац 4. новембра на виберанкох за нови зволаня националних совитох маю вкупно 507 193 гражданє Републики Сербиї. На директних виберанкох за 18 национални совити гласац можу 462 759 вибераче, а за штири совити хтори буду вибрани на електорских скупштинох, до Окремного списку уписани 44 424 гражданє. На виберанкох за Национални совит Руснацох, гласац годни 7 911 особи, кельо єст уписаних до Окремного виберацкого списку. Здогаднїме, на виберанкох 2014. року, гласац могли 8 270 гражданє уписани до Окремного виберацкого списку. Ресорни министер Бранко Ружич ище раз апеловал на гражданох припаднїкох меншинских националних заєднїцох же би вишли на виберанки 4. новембра, понеже векше одволанє гласачох оможлїви векши леґитимитет целом меншинскей културней автономиї хтори ше стараю о язику, култури, образованю, праву на информованє и службене хаснованє меншинского язика и писма. З Министерства тиж визначене же то нє конєчни стан, понеже ше до Окремного виберацкого списку мож уписац по 31. октобер.

Медзитим, з оглядом на тренди зазначени у општинох дзе векшином жию Руснаци у предходних даскельо тижньох, упечаток же по виберанки нє будзе векши пременки у чишлє уписаних гласачох. Уж спомнутого 2014. року, у двотижньовим периоду од заключеня ОВС по виберанки, уписали ше шейсц особи.

У Општини Кула, нє зазначене даяке вельке интересованє за упис до Окремного виберацкого списку при шицких националних меншинох, та и нашей рускей, а тренд масовнєйшого уписованя зазначени лєм при чарногорскей националней меншини хтора свой Совит вибере на електорскей скупштини, дознаваме у Општинскей управи Кула од Миляна Стевича хтори задлужени за Окремни виберацки списки. На Окремним виберацким списку рускей националней меншини у Општини Кула по заключенє наших новинох були уписани 2 840 вибераче, а новоуписаних коло 40.

По Стевичових словох, у чаше одкеди преглашени виберанки, у Општинскей управи Кула мали обовязку „пречисциц” виберацки списки односно висцерац особи котри у медзичаше од остатнїх виберанкох умарли.

– При шицких националних меншинох висцерал сом 540 особи хтори у медзичаше умарли. При Руснацох, пред сцераньом умартих було коло 3036 особи, а при шицких националносцох ше число виберачох зменшало, окрем при Чарногорцох хтори ше масовно уписовали. Иншак у нашей Општини найчисленши припаднїки шейсц националних меншинох и то чарногорскей, мадярскей, рускей, українскей, горватскей и ромскей. Добра векшина уж уписани до ОВС, док би новоуписани особи мали буц млади, хтори у медзичаше, од остатнїх виберанкох пред штирома роками, постали полнолїтни. У тим периодзе по нєшка було барз мало таких уписаних при шицких заєднїцох та и при рускей – заключел Милян Стевич.

Но, як нєформално дознаваме од дзепоєдних револтованих Керестурцох коло упису до ОВС було и таки проблеми: дзепоєдни цо були до ньго уписани и гласали на прешлих виберанкох за НС, кед тераз на сайту преверйовали, на ОВС їх мена нє було. Прето кед ше сцели ознова уписац, указало ше же дахто заш лєм уписани, а дахто и нє.

У месних канцеларийох Коцур и Дюрдьов прешлей соботи орґанизоване и позарядове уписованє гражданох котри од остатнїх виберанкох наполнєли 18 роки. Того дня у Коцуре уписани шейсц, а у Дюрдьове єденац особи. У Општини Жабель по нєшка уписани вкупно штерацец шейсц особи, у Дюрдьове двацец єдна, а у Ґосподїнцох дванац. Ту учишлєни и особи других националних заєднїцох. По доступних урядових податкох у општини Шид до ОВС уписани 2 780 особи припаднїки 11 националних меншинох, од чого лєм 35 новоуписани гласаче. За Национални совит Руснацох на подручу шидскей општини гласац годни вкупно 553 особи уписани до окремного виберацкого списку рускей националней меншини.

