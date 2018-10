Општину Кула нащивела делеґация з Покраїни

КУЛА – Штварток, 25. октобра, отримана роботна схадзка предсидателя Општини Кула Велибора Милоїчича и сотруднїкох зоз делеґацию з Покраїнскей Влади. У покраїнскей делеґациї були подпредсидатель Покраїнскей Влади Дьордє Миличевич, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Вук Радоєвич, покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєн Биєлич, и директор Розвойней аґенциї Войводини Никола Жежель.

Схадзка отримана у Шветочней сали општини, а тема були терашнї и будуци инвестициї котри ше реализую, або ше их планує витвориц през сотруднїцтво, софинансованє з боку Општини и Покраїни.

Заключене же сотруднїцтво локалней смаоуправи Кула и Покраїнскей власци на високим уровню. Медзи велїма проєктами спомнута и заєднїцка инвестиция оправяня хотарских драгох на териториї цалей општини вредносци 20 милиони динари, а з тей нагоди нащивена новоправена драга на уходзе до Керестура, дзе наявене будованє хладзальнї.

