Обявена и кнїжка „Церень спод нохца” Якима Чапка

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз видрукована и нова кнїжка поезиї Якима Чапка, поети зоз Дюрдьова, под насловом „Церень спод нохца”.

Гоч Чапко свою остатню кнїжку обявел далєкого 1976. року, на тот завод понукнул одличну кнїжку поезиї хтора подзелєна до трох цалосцох. Єдна цалосц пошвецена младосци и любови, друга валалу Дюрдьову, його историї и специфичним локалитетом, а у трецей ше находза рефлесивни резимеи о живоце.

Яким Чапко од вчасней младосци активни у култури Руснацох. Ище як шеґерт у Новим Садзе бул уключени до роботи литературней и драмскей секциї у новосадскей Матки, а по законченю школованя активовал ше у КУД Тарас Шевченко, дзе є и нєшка. Потераз режирал дзевец театрални фалати за дзеци и за старших. Обявел кнїжку поезиї З оком у оку (1972) и Волай ме єшень (1976). Награду Микола М. Кочиш хтору додзелює часопис Шветлосц достал 1980. року, а награду општини Жабель за окремни успихи у култури 2000. року.

Кнїжку „Церень спод нохца” мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Дописовательству „Руского слова” у Руским Керестуре, як и прейґ наших заступнїкох по наших местох и на нашим сайту.

