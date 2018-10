Школяре ше уча по руски и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Виучованє руского язика з елементами националней култури стредком септембра почало и у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Формована єдна комбинована ґрупа у хторей 13-еро школяре, а обачени позитивни тренд поросту числа школярох заинтересованих виучовац руски язик. Єст условия же би ше з тей ґрупи формовали два – єдна ґрупа од першей по штварту класу, а друга од пиятей по осму класу. Формованє ґрупох би олєгчало роботу наставнїци Ана Мариї Рац котра би ше мала часу пририхтац за наставу и пошвециц школяром, алє и школяром котри ше нє буду учиц вєдно з розличним знаньом руского язика.

Школяре котри виучую руски язик у тей школи активни у нашей заєднїци и участвую на змаганьох руского язика, на наших манифестацийох и програмох, а найчастейше госцую у програми дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”.

