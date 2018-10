Штредньошколци на Сайме кнїжкох и на литературним стретнуцу у Зомборе

БЕОҐРАД/ЗОМБОР – Два автобуси векшином школярох Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, гоч було и з основней школи, вчера нащивели Саям кнїжкох у Беоґрадзе, дзе их провадзела професорка руского язика Люпка Малацко.

Одход на Саям кнїжкох керестурска школа орґанизує уж велї роки, одход финансую сами школяре, за цо того року було вельке интересованє.

Вчера вечар на шветочносци з нагоди конкурсу любовней поезиї хтори орґанизує Дом школярох у Зомборе, представена и писня Катарини Фейди, школярки IV класи руского оддзелєня Ґимназиї, дзе ю були потримац ґрупа товаришох и педаґоґиня Любица Няради.

Писня Фейдийовей вошла медзи 37 писнї школярох хтори буду обявени и у окремним зборнїку, а Конкурс уж вецей роки зомборски Дом орґанизує на уровню цалей Сербиї.

