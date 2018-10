КОЦУР – У коцурским Доме култури на нєдзелю, 28. октобра на 19 годзин, будзе отримани концерт КУД „Жатва”.

На концерту наступя аматере, соло шпиваче и рецитаторе, а публику котра придзе до Дому култури очекує и красне нєсподзиванє котре пририхтую орґанизаторе.

Уход на концерт шлєбодни, а шицки нащивителє добрей дзеки годни охабиц добродзечни прилог и на тот способ потримац и помогнуц роботу аматерох КУД „Жатва”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)