Превентивни преподаваня Полициї и Червеного крижу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” 25. октобра отримани превентивни преподаваня з обласци безпечносци у транспорту, тарґовини з людзми и добродзечним даваню креви. Викладаче були з Полицийней станїци и Червеного крижу у Кули.

Два окремни преподаваня за школярох штвартей и шестей класи основней школи були з циклусу превентивних викладаньох котри окончую службенїки Полициї, а тераз тема була безпечносц у транспорту. Попри тим, школяре штвартей класи мали и роботню о даваню першей помоци хтори им отримали волонтере Червеного крижу.

Исти дзень Червени криж отримал два роботнї и за штредньошколцох Школи „Петро Кузмяк”. Єдна була мотивацийна роботня о тим чом добре давац крев, понеже на уровню валала Керестура на пондзелок 29. октобра будзе Акция добродзечного даваня креви, дзе крев годни дац и штредньошколци, полнолїтни матуранти.

Друга роботня отримана штредньошколцом-бивательом у Доме школярох керестурскей Школи на тему „Тарґовина з людзми” дзе акцент дати на превенцию того опасного и актуалного зявеня. О тим ше бешедовало после приказованя филма „Шестри” хтори зняти на тоту тему.

