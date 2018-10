НОВИ САД – У новосадским Студию М, нєшка на 12 годзин, будзе отримана промоция кнїжки етномузиколоґа Душана Михалека „Музика и слово”.

У кнїжки „Музика и слово” облапена и творчосц учителя Михайла Врабеля.

Промоция будзе орґанизована у рамикох явней емисиї з нагоди 70-рочнїци снованя Радио Нового Саду и 50-рочнїци обявйованя текстох о музики. Уход шлєбодни.

