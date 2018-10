У Новим Садзе отримана заєднїцка схадзка Влади Сербиї и Покраїнскей влади

НОВИ САД – Заєднїцка схадзка Влади Републики Сербиї и Покраїнскей влади, треца по шоре у остатнїх двох рокох, отримана вчера у Новим Садзе. Премиєрка Ана Брнабич гварела же добре же схадзка отримана у хвильки кед ше пририхтує буджет за 2019. рок же би ше одредзели приоритети за идуци рок.

У остатнїх двох рокох до обнови явних обєктох у Войводини уложени 1,8 милиярди динари, виявела после схадзки премиєрка Брнабич визначуюци же зоз тим сполнєна обецунка дата Войводяном пред двома роками. Вона прецизовала же вредносц потераз окончених роботох 994 милиони динари, а вредносц роботох котри у цеку 807 милиони динари.

По схадзки подписане спорозуменє медзи двома владами о сотруднїцтве у обласци европских интеґрацийох, а подисали го министерка за европски интеґрациї Ядранка Йоксимович и покраїнски секретар за реґионални розвой, медзинародне реґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєй Бєлич.

Премиєрка Брнабич визначела же тота схадзка указує заєднїцку визию и представя „потвердзенє блїзкого сотруднїцтва од интереса за Покраїну”. На схадзки було слова о шицких проєктох котри маю директни вплїв на квалитет живота гражданох Войводини – о инфраструктури, прейґ здравства, образованя, науки, иновацийох, спорта и туризма, по животни стредок.

До конца рока у єдним з городох у Войводини будзе отримана заєднїцка схадзка владох Сербиї и Мадярскей, наявела премиєрка и додала же сотруднїцтво зоз националнима совитами националних меншинох у Войводини найлєпше у одношеню на шицки други совити у Сербиї.

Предсидатель Вучич хвильково водзи прегварки зоз 21 инвеститором заинтересованим за укладаня у Войводини, чия би вкупна вредносц була коло два милиярди евра, а тото би оможлївело отверанє 6 000 нових роботних местох, гварела премиєрка Брнабич у вияви за новосадски новини „Дневник” з нагоди отримованя схадзки двох владох.

Вона додала же два влади вєдно робя на модернизациї гайзибанскей драги Беоґрад-Будапешт, на вибудови Фрушкогорского коридора, а важне закончиц и реконструкцию Народного театру у Суботици.

Одвитуюци на питаня новинарох, премиєрка гварела же нови закон о финансованю Войводини треба же би бул прилапени, алє же у тей хвильки важне тото же ше сполнює уставна обовязка и уж видвоює седем одсто републичного буджету за покраїну.

Пред схадзку премиєрка Брнабич, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич присуствовали на означованю 80 рокох роботи Института за землєдїлство и заградкарство Нови Сад отриманим у Сербским народним театру. Потим премиєрка Брнабич обишла и роботи на вибудови Науково-технолоґийного парку, Студентского културного центру и на вибудови нового будинку Институа Биосенс.

