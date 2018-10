Библиотека Ани Амалиї и Еґа Парк

У Тиринґиї ше вельо зарабя, алє ше вельо и троши: на єдзенє, на мебель, путованя, а окреме на концерти, фестивали, нащиви до ботанїчних заградох и рижни файти активносцох у паркох як поведзме ґолф, пендранє по древох, цильованє зоз стрелу. З єдним словом – на уживанє.

Нємци, окрем же барз водза рахунку о очуваню историйних памятнїкох, о еколоґиї и розваги, меркую же би явни места були доступни нє лєм просековим людзом, алє и найстаршей и наймладшей популациї, та дзе ґод даяка „барка” справя озеро, або дзецинске бавилїще. Зоз обичних черякох парк з лавочками справени, а доокола посадзене квеце, кельо сцеш и якей ґод фарби лєм можеш задумац. За кратши або длугши одпочивок, медитацию або пикник – прави лїк за душу. Велї у своїх хвилькох оддиху уживаю и на Театралней площи при хторей обок италиянски ресторан зоз барз смачнима сладолядами и барз добру италиянску музику. Там ше уключую шицки чула за уживанє… Вечарами, под мешацову шветлосцу госци ресторана часто танцую и вукруцаю ше у ритме сонґох Доменика Модуня, Ґиания Морандия, Рената Карасона, Тота Кутуня, а звичайно ше ґу нїм вец приключую и случайни преходнїки. Людзе знаю уживац.

СТАРИ КНЇЖКИ ШЕ ОПАТРА У РУКАВИЦОХ

Живот ище єдней особи зоз Ваймару ме барз зацикавел, а то войводкиня Ана-Амалия позната, у першим шоре, по своєй прекрасней и богатей библиотеки, алє и по тим же є зачатнїк найвелїчезнєйшей епохи духовней историї у тей часци Нємецкей, бо зберала коло себе поетох, фи лозофох, духовнякох… Библиотека справена у Ановей резиденциї ткв. Желєним замку (збудовани медзи 1562–1965. р.) у рококо стилу, и єдна є з найкрасших 30 библиотекох у швеце. Гоч коло 50 000 кнїжки згорели у вельким огню 2004. року, дзекуюци нємецкей упартосци и точносци, библиотека рестаурована, а зачувало ше найвекшу у швеце колекцию Фауста, ориґинални Шекспирово, Лутерово рукописи и нотни записи композиторох, мапи, реґистри и тераз єст коло 850 000 наслови. Мнє, бувшу библиотекарку, одушевело же з яку осторожносцу и почитованьом ше приступа ґу кнїжком – стари кнїжки мож опатрац и дорушовац лєм у специялних билих рукавицох, же би ше их нє очкодовало. Бо, гваря у тей библиотеки, нє шицки людзе маю чувство за кнїжку з голима руками. Єст у Ваймару и Конзерваториюм Франц Лист, а и даскельо визначни церкви. Барз нащивена то церква св апостолох Петра и Павла у хторей єст триптих ренесансного нємецкого маляра Луки Кранаха Старшого. Ваймар после Першей шветовей войни бул центер политичного живота Нємецкей, алє дожил и траґедию по хторей є означени, бо лєм 8 км. далєй, 1937, ту бул вельки концентрацийни лоґор Бухенвалд.

КЕД ШИЦКИ ЧУЛА УЖИВАЮ

А 30 км од Ваймару пресцера ше Ерфурт, прекрасни и цикави город у хторим єст цо поопатрац. Перше и перше то Универзитет Collegius Maius зоз 1937. року, єден од пейцох найстарших универзитетох у Европи, познати иншак и по тим же на нїм право и теолоґию студирал Мартин Лутер, реформатор церкви. Кус далєй и манастир у хторим ше Лутер замонашел, а вец у центру и найстарша у Европи Ерфуртска синаґоґа ище зоз 1100. року. Приповедка о нєй интересантна, а кед ше копало фундаменти под ню найдзени стриберни полуги, остатки Велькей тори на

перґаменту и персцень за заруки зоз „хижку” на верху яки доставала кажда Єврейка кед ше одавала. Импресионовала ме и велїка Ерфуртска катедрала и найдлугши населєни мост-улїца, по мену Krämerbrücke, зоз 12. вику. Длугоки є 79 метери и ма 32 населєни хижи. Попод мост чече рика Ґера и вообще нє маце чувство же сце на мосце. А коло нього, парки, квеце и места за одпочивок. Алє, нєт красше квеце як у Еґа парку, засадзене є на 3,6 гектарох, од хторих 7 000 квадратни метери забера лєм японски парк и його водопади. У нїм посадзени коло 450 файти ружох, и 150 000 файти ярнього квеца. Там и склєняни загради з орхидеями, кактусами, еґзотичним квецом и хижа мотильох, як и окремна часц у хторей мож послухац приповедку о историї парку.

После обиходзеня звичайно барз посмакує „вурст” колбаса та кед ю купице, шлєбодно можеце шеднуц коло музичней фонтани на озеру зоз локванями и на мире ю поєсц. А вец, кед же маце дзеци – просто на авантуристичне бавилїще и дзецинску фарму справену аж на 35 000 кв. метерох, дзе єст тельо реквизити же кед ше дзецко бави, можеце и одспац.

Кажда часц рока поприберана у другей шмати и єдна од другей є красша. Єшеньску поприберали до бундавох и лєтно-єшеньского квецащ… О купельох и универзитету у Єни, о Айзенаху, родного места Й. Себастияна Баха и дворцу Варбурґ, будзе з другей нагоди. И, кед нє знаце кадзи на драгу, шлєбодно рушце до тей часци дакедишнєй Восточней Нємецкей або, як велї гуторя – желєних плюцох Нємецкей. Нє побануєце.

ФЕСТИВАЛ ЦИБУЛЇ

У центру вше єст даяки случованя. Нємци то барз любя – або саям керамики, або Фестивал вина, ручних виробкох, або лєм обични Фестивал здравей поживи. Но, гевтот по хторим Ваймар найпознатши, то Фестивал цибулї хтори ше отримує вше на початку октобра.

