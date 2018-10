Подцагованє смужки

Шицки ключни деталї коло виберанкох за нове, пияте зволанє Националного совиту Руснацох хторе вибереме 4. новембра, углавним познати. Републична виберанкова комисия заключела виберанкови лїстини, ресорне Министерство виберацки списки.

Гласац годни 7 911 особи кельо нас єст уписаних до Окремного виберацкого списку рускей националней меншини. Тото число нє конєчне, алє ше вироятнє нє барз звекша по виберанки. Маме коло 350 гласачох менєй як пред штирома роками кед право гласа мали 8 270 особи.

За розлику од числа гласачох, число виберанкових лїстинох исте як и 2014. року. Руснаци и тераз годни гласац за седем лїстини. По тим критериюме, найактивнєйша зме спомедзи 18 меншинских националних заєднїцох хтори свойо совити виберу на директних виберанкох. Найблїжей нам Албанци зоз шейсцома лїстинами, алє тота заєднїца ма и 35 и пол тисячи уписаних гласачох.

Медзитим, на тот завод маме обачлїво менєй кандидатох на седем руских лїстинох; тераз вкупно 83, а пред штирома роками их було 109.

Векшина виберанкових лїстинох уж представена у „Руским слове”, у шлїдуюцим чишлє будзе и остатня преглашена, седма. Медзитим, понеже векшина лїстинох преглашена у финишу законского термину за приявйованє, нє шицки годни вихасновац право и простор за авторску предвиберанкову „Анатомию нашого часу” на 2. боку новинох. Приоритет маю лїстини чий текст ище нє вишол у Анатомиї, а хтори го у медзичаше уж придали.

Медзитим, понеже єст лїстини хтори придали вецей тексти, а тиж так же би и лїстини чий текст нє станє до друкованого виданя достали нагоду представиц ше читательом, тоти написи, у истим обсягу и формату як и у друкованим виданю, будземе сукцесивно обявйовац на сайту „Руского”, у рубрики Руске слово/Блоґи/Анатомия нашого часу.

Ритем обявйованя на сайту будзе завишиц од интересованя и можлївосци тексти адекватно обробиц и пририхтац, а остатнї годзен буц публиковани 1. новембра, кед виходзи и друковане виданє „Руского слова”. У нїм пририхтаме руску „збирну лїстину” зоз шицкима лїстинами и кандидатами, а тиж пробуєме попровадзиц и цо вецей промотивни активносци у финишу предвиберанковей кампанї.

