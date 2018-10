Друженє старих того року отримане у Коцуре

КОЦУР – Штварток, 25. октобра, коцурски парохиялни Каритас з нагоди октобра, Мешаца старих, орґанизовал друженє старих особох на котрим, окрем Коцурцох, були и госци зоз Руского Керестура, Кули и Нового Саду.

Пополадньово друженє на котре пришли коло 80 страши особи зоз наших местох почало зоз молитву и привитом коцурского пароха о. Владислава Раца, а потим друженє предлужене у веселей атмосфери. Понеже була и жива музика, могло и затанцовац, а орґанизаторе пририхтали и рижни бависка.

На концу кажде на дарунок достал по єдну кнїжку.

