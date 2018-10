БАЧИНЦИ – На швето апостола и еванґелисти Луки на стреду, 31. октобра, будзе означене храмове швето Кирбай.

Шветочна Служба Божа заказана на 11 годзин, а окрем паноцох на бачински Кирбай приходза и вирни зоз сушедних и оддалєнших парохийох.

И того року предлужени роботи на ушореню церкви, та з тей шветочней нагоди будзе пошвецена и плоча на хторей записани податки о обнови церкви.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)