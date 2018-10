У Суботици першираз преславени Кирбай

СУБОТИЦА – Внєдзелт, 28. октобра, у Францисканскей церкви у Суботици грекокатолїики першираз преславели Кирбай, на швето Христа Цара.

Службу Божу служел о. Михайло Шанта, а шпиванє предводзели Шестри Служебнїци Нєпорочней Дїви Мариї. На Служби Божей були скоро 50 особи, а потим друженє за шицких присутни предлужене у прекрасней терпезариї францисканскохо манастира дзе вредни ґаздинї пририхтали колачи.

На Кирбаю, окрем домашнїх зоз Суботици, були и їх госци зоз Руского Керестура. То була и красна нагода за медзисобне друженє.

