РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция добродзечного даваня креви у Руским Керестуре будзе отримана нєшка у просторойих Дому култури у чаше од 8,30 по 10,30 годзин.

Акцию орґанизує Червени криж општини Кула, хтори поволує шицких полнолїтних здравих жительох же би дали крев и з тим були гумани. Першираз на тей акциї крев годни дац и керестурски штредньошколци – полнолїтни матуранти, хтори потераз крев давали у окремних акцийох котри були орґанизовани у самей Школи.

