На 3. Стретнуцу поетох РМ – 12 творителє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Меднєй заєднїци, всоботу вечар, 27. октобра отримане 3. Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки, (РМ) на котрим наступели дванацеро од поволаних шеснацецерих творительох.

Предсидатель РМ Дюра Папуґа и спред орґанизатора предсидателька Месного одбору РМ Мария Дорошки привитали учашнїкох стретнуца, попри Керестурцох и творительох з Кули, а оправдано нє могли присц поетеси зоз Шиду Саня Тиркайло и Петра Бошняк, Ясна Арбанас зоз Сримскей Митровици, як анї Керестурец Себастиян Няради.

Троїм учашнїком представени видати кнїжки, а то одсутней Ясна Арбанас зоз Сримскей Митровици, Меланиї Боянович и Владимирови Будинскийови зоз Керестура, хтори и пречитали по даскельо свойо писнї.

У предлуженю свою поезию на сербским язику пречитали госци зоз Кули – Боро Латинович, Милан Шуша Бєлински, и Ґавра Веселинович. Од домашнїх свойо твори презентовали Юлиян Лазор, Михайло Катона, Любица Няради, Любица Варґа Кнежевич, Славко Пап, Мария Ковач Дорошки и Дюра Папуґа.

Стретнуце почало зоз писню Юлияна Надя „Мой валал руски Керестур” (або „Писня Руснака” хтору РМ трима за свою гимну). Пречитал ю Дюра Папуґа, а понеже є и музично облєчена, сциха ю грал трио гудацох хтори потим з циху музику провадзел наступи шицких учашнїкох Стретнуца.

Як наявел Папуґа, пречитани литературни твори буду обявени у новемберским чишлє глашнїка РМ „Руснак”, а вироятнє и як окремне виданє, подобне як було и прешлого року.

После урядовей програми, учашнїки Стретнуце предлужели у нєформалней комуникациї пошвеценей литературней творчосци у друженю з музику и з коктелом.

