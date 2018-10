Пред читачами и нова кнїжка Агнети Бучко Папгаргаї

НОВИ САД – Прешлого тижня видрукована кнїжка приповедкох Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”. Авторка позната, насампредз як поетеса, алє на тот завод написала кнїжку приповедкох о войни.

То єй була и морална обовязка як интелектуалки родом зоз краю дзе дзеведзешатих рокох були войни, же би тото горке искуство остало записане. Кнїжка ноши наслов „Там дзе слунко виходзи” и ма у себе дзешец приповедки.

Агнета Бучко Папгаргаї народзена 3. новембра 1951. року у Миклошевцох (Република Горватска). Першу писню обявела у новинох „Руске слово” 1966. року. Обявела кнїжки поезиї: Облак одхилєни (1973), Птица у цмоти (1977), Позни роки (1984), Дзешец печаци цихосци (1989), Спокуси Злополя (2006) и Осце и черешнї (2015). Кнїжку поезиї за дзеци Стриберни мотиль и други сказки обявела 2004. року.

Жиє у Новим Садзе.

Кнїжку „Там дзе слунко виходзи” нохца” мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Дописовательству „Руского слова” у Руским Керестуре, як и прейґ наших заступнїкох по наших местох и на нашим сайту.

