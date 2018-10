Отримани концерт КУД „Жатви” у Доме култури

КОЦУР – Вчера, 28. октобра, у Доме култури КУД „Жатва” отримало концерт котри бул источашнє и промоция „Лїстини шлєбодних кандидатох” котру оформело праве тото културно-уметнїцке дружтво.

Програму, котра мала 18 точки, водзела Катарина Ґайдош, а була преткана зоз танцами, шпиванками, рецитациями и ритмичнима точками у виводзеню членох рижних секцийох „Жатви”.

Окрем културно-уметнїцких точкох, ношитель лїстини шлєбодних кандидатох и предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта поєдинєчно представел кандидатох котри ше находза на лїстини и од котрих векшина була присутна на концерту.

Весна Раґаї-Цап представела роботу Дружтва и поволала родичох же би уписовали дзеци до секцийох Дружтва, же би на тот способ допринєсли очуваню нашого руского скарбу.

Кандидатка на лїстини Леона Виславски присутним визначела прецо значне же би цо вецей гласачох вишло и потримало праве тоту лїстину.

По законченю концерту друженє зоз закуску предлужене у Руским доме.

