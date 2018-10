Двоязичносц при Руснацох – теория и искуство

НОВИ САД – Всоботу, 27. октобра, у рамикох означованя 10-рочнїци од снованя Заводу за културу войводянских Руснацох, отримани округли стол на тему „Двоязичносц при Руснацох”.

Присутних привитала директорка Заводу Анамария Ранкович, а модераторка и уводнїчарка до теми була Єлєна Перкович. Вона ше оглядла на историят билинґвизма од давних часох, бо людзе од вше були билинґвални, як и на власне искуство. Мр Гелена Медєши ше през социо-линґвистични приступ вичерпно оглядла на теорийни розпатраня двоязичносци. О власних искуствох и персоналней и фамелийней двоязичносци бешедовали Анамария Рамач Фурман и Гелена Бабич.

О искуствох на роботи у настави пестованя руского язика з елементами националней култури и у роботи зоз дзецми з мишаних малженствох бешедовала наставнїца Ана-Мария Рац. О институцийним аспекту двоязичносци и о прекладох бешедовал Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательного оддзелєня НВУ „Руске слово”, а о видавательней дїялносци Дружтва за руски язик, литературу и културу бешедовала Ирина Папуґа, а закончуюци розпатраня дала Мелания Римар предсидателька Одбору за образованє НСР.

У дискусиї, а о власним искустве, шведочели Ирина Гарди Ковачевич и Йовґен Мудри.

Пред тим отримана роботня за дзеци дзе ше пошло до Едьшеґ замку, як и єдногодзинова психолоґийна роботня „(Нє)щешлїва сом” на тему депресиї и проєкция видео роботи „I am happy” Юлиї Неджинскей зоз Польскей. Вечар бул наменєни младим, та ше заинтересовани могли опробовац у интересантним и популарним бависку за младих – escape game по руски „Сцекнї зоз Заводу”.

