Бул и округли стол пошвецени нашому театралному животу

НОВИ САД – У рамикох означованя 10-рочнїци роботи меншинских заводох за културу у Войводини, внєдзелю 28. октобра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на програми були штири манифестациї.

Перша, на поладнє, була „Ла линеа”, роботня за дзеци на хторей дзеци виказали свойо схопносци у рисованю.

Потим, од 15 годзин, кантавтор и музичар Сашо Палєнкаш присутним представел фуяру – стари инструмент хтори дакеди хасновали пастире у Штреднєй Словацкей. Окрем того, фуяра мала и свою функцию у одбрани стада на пажицох од жвирох хтори им грожели. Кажди пастир мал свою фуяру, а млади дзивки препознавали кеди хтори леґинь заграє, пояшнєл Сашо Палєнкаш. Подобни инструменти мали и други народи, та гоч су нє исти по випатрунку, даваю исти тон. Интересантну приповедку о фуяри Палєнкаш презентовал и зоз граньом.

Потим, представел и свой найновши албум хтори обявени прешлого мешаца. На нїм єст дзешец стари шпивнки хтори Палєнкаш обробел на свой способ.

Централна програмна часц бул округли стол на тему „Перспектива театралного живота Руснацох”. На тим тематичним сходзе, чий модератор була Ирина Гарди Ковачевич, свойо видзенє проблемох у нашим театре винєсли у дискусийох Славко Орос, директор РНТ „Петро Ризнич Дядя”, Йоаким Рац, директор Дома култури Руски Керестур, режисере Нада Лендєр и Звонимир Павлович, Ґабриєла Саянкович, предсидателька Одбору за културу Националного совиту Руснацох, Ребека Планчак, ґлумица и Дюра Латяк.

На округлим столє учашнїки дотхли вецей теми и проблеми кед слово о нашим театре хтори роби у очежаних условийох.

На концу драмска секция „Арт” – младежска ґрупа Дома култури Руски Керестур, камерно виведла представу „Жени” у режиї Владимира Надя Ачима.

